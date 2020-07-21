На Жерсона Родригеса есть новый претендент
И драка с капитаном "Анкарагюджю" не напугала?
Люксембургский легионер киевского "Динамо" Жерсон Родригес, который до недавнего времени выступал в аренде турецкого "Анкарагюджю", заинтересовал другой турецкий клуб.
Вингер левого фланга якобы стал объектом интереса со стороны "Гезтепе".
По информации источника Dokuz Eylul, клуб пока только присматривается к игроку. Официального предложения киевскому "Динамо" еще не было.
Турецкий клуб, находящийся на 11 позиции в Суперлиге, хочет только арендовать Жерсона, в то время как украинский клуб предлагает выкуп его контракта.
Напомним, что накануне шла речь о заинтересованности игроком национальной сборной Люксембурга со стороны турецкого "Бешикташа".
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