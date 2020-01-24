Нагорняк: Танзанию превзошли полностью, но не сумели забить

Главный тренер юношеской сборной Украины (U-16) Сергей Нагорняк подвел итоги товарищеского турнира "Кубок Эгейского моря", на котором команда заняла 6-е место (из 8-ми участников).

- Сбор в большей степени был селекционным. Мы вызвали процентов 80 новичков, поэтому за счет четырех игр Кубка Эгейского моря наш тренерский штаб получил полную информацию о футболистах. К сожалению, не все ребята ответственно отнеслись к моим просьбам поработать самостоятельно до приезда в сборную, оказавшись в плохом физическом состоянии. Только под конец сбора команда начала немного двигаться ...

- Сколько футболистов из этой команды получат вызов на следующий сбор?

- Совсем немного. Следующий этап подготовки у нас состоится в марте, в даты УЕФА, поэтому я рассчитываю на игроков "Шахтера" и "Динамо", возможности которых я хорошо знаю. Хотя мы продолжим внимательно следить за всеми кандидатами, поэтому никто не должен расслабляться.

- Низкая результативность была главной проблемой нашей сборной на турнире?

- Главное, что моменты есть, а реализация придет. Только в первом матче с Южной Кореей нам было сложно физически. Это и не удивительно, учитывая, что мы к турниру готовились три дня, а соперник - месяц. А в матчах с Албанией, Северной Македонией и Танзанией у меня немного претензий к атакующим действиям подопечных, вот только была проблема с реализацией, о которой мы уже говорили.

- Уровень соперников был достойным?

- В полной мере. Хотя скажу, что в финал по игре должна была выходить Танзания, которая решающий гол от хозяев получила из офсайда. А в матче за пятое место во встрече с этой африканской сборной мы превзошли соперника полностью, но, опять же, точный удар нанести не удалось...