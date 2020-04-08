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Петраков: Я предполагал, что матчи юношеских сборных отменят

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Если все будет нормально, команда выйдет на первые сборы в сентябре

Петраков: Я предполагал, что матчи юношеских сборных отменят
Новина українською

Как уже сообщалось, УЕФА из-за пандемии коронавируса отменил финальный турнир чемпионата Европы (U-17), на котором теоретически могла сыграть и сборная Украины, если бы прошла элит-раунд, который также не состоится. Своим мнением по этому поводу поделился главный тренер сборной Украины (U-17) Александр Петраков.

— Я немного расстроен, что не получилось доиграть все соревнования в этой возрастной группе. Хотя, в принципе, я предполагал, что такого решения не избежать.

— Теперь эту сборную нужно готовить к новому вызову?

— Совершенно верно. Если ситуация с пандемией коронавируса отступит, то осенью начнем подготовку к реформированному отбору чемпионата Европы (U-19), который стартует в ноябре. Если все будет нормально, то до начала этих соревнований мы проведем два сбора, в сентябре (пока неизвестно, с кем мы сыграем товарищеские матчи) и октябре (проведем два домашних спарринга со сборной Румынии).

— Как будете изучать своих будущих соперников?

— Бельгию я знаю, поскольку нынешней сборной Украины мы с ними уже встречались. Хорошая команда, у них много индивидуально сильных исполнителей. Видел и Германию в поединке с греками. Пока не знаком только со Швецией, хотя имею представление об этой скандинавской сборной, которая исповедует силовой футбол.

— Как проводите досуг во время пандемии?

— Нахожусь на даче в компании супруги и собаки. Ухаживаю за газоном (улыбается), наслаждаюсь свежим воздухом.

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В статье: Александр Петраков Украина U-17 коронавирус
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Источник:
УАФ

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