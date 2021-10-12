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Украина U-19 с первого места в группе пробилась в элит-раунд отбора Евро-2022

Юношеские сборные Украины
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В заключительном матче группы украинцы спасли ничью в матче с поляками

Украина U-19 с первого места в группе пробилась в элит-раунд отбора Евро-2022

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины U-19 провела свой заключительный матч в отборочном раунде Евро-2022.

К матчу с поляками Украина подходила в статусе единоличного лидера своей группы, и поэтому в данном поединке ее устраивала и ничья, которой подопечные Езерского и добились, хоть и не без труда.

К 31-й минуте украинцы горели со счетом 0:2, однако смогли спасти игру - под самый занавес первого тайма сине-желтым удалось отыграть один мяч, а на 83-й минуте в контратаке сравняли счет.

Таким образом, сборная Украины заняла первое место в группе и весной 2022 сыграет в элитном раунде отбора за право попасть в финальную часть чемпионата Европы.

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Польша (U-19) - Украина (U-19) 2:2

Голы: Букса (12, с пенальти, 31) - Ярмолюк (45+2, с пенальти), Удод (83).

Предупреждены: Форнальчик (17) - Мампасси (4), Удод (38).

Украина (U-19): Твардовский, Козык, Удод, Мампасси, Булеза (Фаруна, 82), Очеретько (к), Лосенко (Яцык, 46), Ярмолюк (Хромей, 90+3), Волошин, Шостак (Малыш, 82), Горбач (Микитишин, 68).

Украина U-19 с первого места в группе пробилась в элит-раунд отбора Евро-2022 - изображение 1
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