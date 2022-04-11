Кузнецов объявил состав сборной Украины U-17 на элитный раунд Евро-2022
Юные украинцы сыграют с Косово, Польшей и Италией
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Олег Кузнецов назвал список футболистов, вызванных на матчи элит-раунда отбора Евро-2022.
20 апреля в рамках отбора сине-желтые сыграют против сборной Косово, 23 апреля – против Польши, а 26 апреля – против Италии. Напомним, что мини-турнир должен был состояться в период с 23 по 29 марта. Но в связи с военной агрессией рф против Украины УЕФА изменил срок соревнований в группе 6.
На этот сбор наставник сине-желтых пригласил 20 футболистов.
Состав юношеской сборной Украины U-17
Вратари: Давид Фесюк ("Хайдук", Хорватия), Владислав Кравец ("Шахтер", Донецк).
Защитники: Даниил Белоконь, Егор Сизонюк, Алексей Гусев, Назар Балаба (все — "Динамо", Киев), Николай Огарков, Марьян Бац (оба — "Шахтер", Донецк), Степан Лысенко ("ДВУФК Днепр", Днепр).
Полузащитники: Дмитрий Кремчанин, Назар Янчишин, Андрей Маткевич, Евгений Микитюк, Максим Василец (все — "Динамо", Киев), Евгений Янович, Максим Деркач, Александр Якименко (все — "Шахтер", Донецк).
Нападающие: Никита Дзень ("Динамо", Киев), Андрей Фирман ("Ювентус", Италия), Влад Нагрудный ("Милан", Италия).
Популярное сейчас
- Акцент на артиллерии и РСЗО. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
- Западная техника ждет. В одной из стран Балтии организуют учения для украинских военных
- В ФСБ провели чистку из-за провала в Украине - Грозев
- "Каждый делает свое дело с любовью". Зозуля передал Украине еще две кареты скорой
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
- Легенду женского футбола арестовали за вождение в пьяном виде и жестокое обращение с детьми