Сегодня сборная Украины U-19 сыграет на турнире с Южной Кореей
Начало - в 13:30 по Киеву
Фото: пресс-служба УАФ
Сегодня, 10 октября, юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2005 года рождения) начинает выступления на международном турнире в Сеуле. Соперником сине-желтых станет хозяин соревнований Южная Корея.
Игра между командами начнется в 13:30 по киевскому времени.
Ранее главный тренер Украины U-19 Олег Кузнецов назвал список игроков, которые будут работать во время этого сбора. Он также объяснил отсутствие игроков "Шахтера" в заявке.
После матча с Южной Кореей нас ожидают матчи с Вьетнамом (10 октября) и Марокко (15 октября). А с 15-го по 21 ноября юношеская сборная Украины будет играть в квалификационном раунде Евро-2024 (U-19). По итогам жеребьевки сине-желтые встретятся с командами Словакии, Косово и Мальты (хозяин соревнований).
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