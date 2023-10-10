Сегодня сборная Украины U-19 сыграет на турнире с Южной Кореей

Сегодня, 10 октября, юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2005 года рождения) начинает выступления на международном турнире в Сеуле. Соперником сине-желтых станет хозяин соревнований Южная Корея.

Игра между командами начнется в 13:30 по киевскому времени.

Ранее главный тренер Украины U-19 Олег Кузнецов назвал список игроков, которые будут работать во время этого сбора. Он также объяснил отсутствие игроков "Шахтера" в заявке.

После матча с Южной Кореей нас ожидают матчи с Вьетнамом (10 октября) и Марокко (15 октября). А с 15-го по 21 ноября юношеская сборная Украины будет играть в квалификационном раунде Евро-2024 (U-19). По итогам жеребьевки сине-желтые встретятся с командами Словакии, Косово и Мальты (хозяин соревнований).