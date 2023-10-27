Близниченко: Зашел с Зинченко в баню, смотрю – а у него оберег на поясе

19 летний вингер "Вереса" Андрей Близниченко вспомнил о временах, когда он играл на урвоне различных юношеских сборных Украины.

– Хотелось бы поговорить о вашем опыте выступления за юношеские и молодежные сборные Украины. С какими звездами вам удалось поиграть вместе?

– Все ребята хорошие были. Очень неприятно, что мы с моим 1994 годом ничего не выиграли. Хотя у нас были Эдуард Соболь, Богдан Сарнавский, Георгий Бущан, Владлен Юрченко, Олег Данченко, Денис Мирошниченко, Амвросий Чачуа, Алексей Хобленко, Дмитрий Хлебас. Все до одного сейчас играют.

Не помню даже, были ли мы в финалах каких турниров. Завоевывали третьи места. Жаль, что не зацепились ни за один трофей.

– Кто из игроков больше выделялся?

– На юношеском уровне – Юрченко. В "молодежке" – Руслан Малиновский, Александр Зинченко. Очень отличался Виталий Буяльский.

– У Зинченко тогда был виден потенциал игрока уровня топклубов АПЛ?

– Я бы не сказал. Он больше выделялся психологически и ментально. Какой он сейчас, таким он был и тогда: спокоен, уравновешен. У него были свои суеверия.

– Что, например?

– Когда я зашел с Зинченко первый раз в баню, увидел у него на поясе какой-то оберег – веревку с крестиком. Я такое вообще впервые увидел, то есть именно на этом месте. У всех на шее, на руке, на ноге, а у него на поясе.