  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Близниченко: Зашел с Зинченко в баню, смотрю – а у него оберег на поясе
В тренде

Близниченко: Зашел с Зинченко в баню, смотрю – а у него оберег на поясе

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Андрей Близниченко вспомнил свои выступления за юношеские и молодежную сборныв

Близниченко: Зашел с Зинченко в баню, смотрю – а у него оберег на поясе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

19 летний вингер "Вереса" Андрей Близниченко вспомнил о временах, когда он играл на урвоне различных юношеских сборных Украины.

Читайте такжеБлизниченко: Поворознюк решил, что имеет полное право не платить мне зарплату, пока я травмирован

– Хотелось бы поговорить о вашем опыте выступления за юношеские и молодежные сборные Украины. С какими звездами вам удалось поиграть вместе?

– Все ребята хорошие были. Очень неприятно, что мы с моим 1994 годом ничего не выиграли. Хотя у нас были Эдуард Соболь, Богдан Сарнавский, Георгий Бущан, Владлен Юрченко, Олег Данченко, Денис Мирошниченко, Амвросий Чачуа, Алексей Хобленко, Дмитрий Хлебас. Все до одного сейчас играют.

Не помню даже, были ли мы в финалах каких турниров. Завоевывали третьи места. Жаль, что не зацепились ни за один трофей.

– Кто из игроков больше выделялся?

– На юношеском уровне – Юрченко. В "молодежке" – Руслан Малиновский, Александр Зинченко. Очень отличался Виталий Буяльский.

– У Зинченко тогда был виден потенциал игрока уровня топклубов АПЛ?

– Я бы не сказал. Он больше выделялся психологически и ментально. Какой он сейчас, таким он был и тогда: спокоен, уравновешен. У него были свои суеверия.

– Что, например?

– Когда я зашел с Зинченко первый раз в баню, увидел у него на поясе какой-то оберег – веревку с крестиком. Я такое вообще впервые увидел, то есть именно на этом месте. У всех на шее, на руке, на ноге, а у него на поясе.

По теме
yellow-arrow
Украина U17 уступила сверстникам из Германии в заключительном матче за выход на Евро
yellow-arrow
Акклиматизация и острое, непривычное для нас питание. Тренер сборной U-19 рассказал о турнире в Южной Корее
yellow-arrow
Игрок Вереса: Очень рад был представлять свою страну на Seoul Cup
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Верес (Ровно) Андрей Близниченко Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
trafalgar (Запорожье)
27.10.2023 в 23:59
Редакция шо вы курите,какой 19 летний вингер,когда Близниченко 29?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде