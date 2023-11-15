Юношеская сборная Украины победила Мальту в квалификации к Евро-2024 U-19
Украина выиграла стартовый матч против Мальты
uaf
Юношеская сборная Украины победила Мальту в стартовом матче квалификации к Евро-2024 U-19.
Подопечные Олега Кузнецова выступают в группе 7, украинцы еще сыграют с командами Косово (18 ноября) и Словакией (21-го).
Минитурнир проходит в мальтийском городе Та-Кали, стадион "Сентенари".
Для выхода в элит-раунд отбора Украине нужно занять в квартете первое или второе место. Также путевку туда получит лучшая среди третьих команд.
Отбор на Евро-2024. Группа 7, первый тур
Украина – Мальта 3:1
Голы: Мануйлов, 17, Аттард 71 (авт.), Тутеров, 88 – Пономаренко, 59 (авт.)
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Источник:УАФ
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alex.belogubko (одесса)
15.11.2023 в 14:42
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