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Юношеская сборная Украины победила Мальту в квалификации к Евро-2024 U-19

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Украина выиграла стартовый матч против Мальты

Юношеская сборная Украины победила Мальту в квалификации к Евро-2024 U-19

uaf

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Юношеская сборная Украины победила Мальту в стартовом матче квалификации к Евро-2024 U-19.

Подопечные Олега Кузнецова выступают в группе 7, украинцы еще сыграют с командами Косово (18 ноября) и Словакией (21-го).

Минитурнир проходит в мальтийском городе Та-Кали, стадион "Сентенари".

Для выхода в элит-раунд отбора Украине нужно занять в квартете первое или второе место. Также путевку туда получит лучшая среди третьих команд.

Отбор на Евро-2024. Группа 7, первый тур

Украина – Мальта 3:1

Голы: Мануйлов, 17, Аттард 71 (авт.), Тутеров, 88 – Пономаренко, 59 (авт.)

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Источник:
УАФ
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
15.11.2023 в 14:42
слабо против такой команды
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
15.11.2023 в 14:42
слабо против такой команды
Ответить
0
0

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