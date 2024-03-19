Михавко: Дорога в Северную Македонию была тяжелой
Но проблем быть не должно
fcdynamo.com
Защитник юношеской сборной Украины U-19 Тарас Михавко поделился ожиданиями от матчей отбора элит-раунда Евро-2024.
"Дорога была тяжелой. После приезда была втягивающая тренировка, познакомились с ребятами, кто кого не знал. Готовимся к игре с Северной Македонией. Проблем быть не должно, я думаю, ребята все готовы, знают, для чего мы приехали сюда, рады друг друга видеть. Готовимся вместе к поединку.
Мы приехали, чтобы добиться одной цели – победить и выйти на Евро U-19. Поэтому готовимся и работаем. Впереди – три тяжелых матча, потому что соперники также настроены только на победу. Думаю, будет непросто", - сказал Михавко.
Напомним, что для того, чтобы пробиться в финальную часть чемпионата Европы, сине-желтым необходимо занять первое место в соперничестве со сборными Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.
Хозяин мини-турнира – Северная Македония, поединки квартета пройдут в Скопье.
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