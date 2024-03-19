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Михавко: Дорога в Северную Македонию была тяжелой

Юношеские сборные Украины
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Но проблем быть не должно

Михавко: Дорога в Северную Македонию была тяжелой

fcdynamo.com

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Защитник юношеской сборной Украины U-19 Тарас Михавко поделился ожиданиями от матчей отбора элит-раунда Евро-2024.

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"Дорога была тяжелой. После приезда была втягивающая тренировка, познакомились с ребятами, кто кого не знал. Готовимся к игре с Северной Македонией. Проблем быть не должно, я думаю, ребята все готовы, знают, для чего мы приехали сюда, рады друг друга видеть. Готовимся вместе к поединку.

Мы приехали, чтобы добиться одной цели – победить и выйти на Евро U-19. Поэтому готовимся и работаем. Впереди – три тяжелых матча, потому что соперники также настроены только на победу. Думаю, будет непросто", - сказал Михавко.

Напомним, что для того, чтобы пробиться в финальную часть чемпионата Европы, сине-желтым необходимо занять первое место в соперничестве со сборными Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.

Хозяин мини-турнира – Северная Македония, поединки квартета пройдут в Скопье.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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