Защитник Украины U-17 - о выходе на Евро-2024: Все наши ребята хотели победить
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Фото: ФК Металіст
Защитник "Металлиста" и юношеской сборной Украины U-17 Кирилл Дегтярь поделился своими впечатлениями от победы сине-желтых в группе элит-раунда отбора Евро-2024.
- Недавно сборная Украины U-17 вышла на Евро-2024. Опиши свои эмоции от причастности к этому событию.
- Эмоции, конечно, положительные. Мы очень сильно хотели пройти дальше и добились этого. С первого раза, когда я ездил за 2006-й год, нам это не удалось, а сейчас все прошло прекрасно, поэтому я очень рад.
- Какой залог столь уверенного успеха во всех трех матчах?
- Мне кажется, залог в нашем желании пройти дальше. С кем бы мы ни играли, все наши ребята хотели победить, поэтому благодаря этому мы получили стопроцентный результат.
- Ты лично чувствуешь, что уже вписал свое имя в историю, и что с каждой уверенной игрой к твоей персоне приковано еще больше внимания?
- В историю "Металлиста", возможно, частично и вписал. А если говорить в целом, то я думаю, что я еще почти ничего не сделал. Да, ко мне есть внимание, но я не думаю об этом.
- После выхода на Евро с вами по видеосвязи говорил Андрей Шевченко. Какие впечатления этот разговор произвел на тебя?
- Было очень приятно, что президент выделил время и похвалил нас. Впечатления очень положительные.
- Кого бы хотел увидеть в соперниках на Евро и какая задача будет стоять перед сборной Украины?
- На Евро не будет слабых соперников, там каждая игра будет важной, поэтому не имеет значения, с кем играть. Задача, конечно же, выйти из группы и пройти как можно дальше. На чемпионате Европы не надо настраиваться, надо выходить и играть.
- Как тебя встретили в "Металлисте" после приезда в Украину с таким спортивным достижением?
- Ребята и тренерский штаб поздравили с выходом на Евро, немножко притравили, что я уже еду в Европу.
- Ты говорил, что тебе удобно играть и левым защитником, и центральным. А в тренировочном процессе после приезда из сборной в клуб и наоборот перестроиться получается быстро?
- Я уже привык к таким изменениям, поэтому для меня это не проблема. Я уже быстро перенастраиваюсь, - сказал Кирилл.
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