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Тренер Украины U-17: Учитывая состав группы D, жеребьевкой нашей группы на Евро я доволен

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Украина сыграет с Кипром, Сербией и Чехией

Тренер Украины U-17: Учитывая состав группы D, жеребьевкой нашей группы на Евро я доволен

Фото: пресс-служба УАФ

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Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Юрий Мороз поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа Евро-2024, где украинские юноши сыграют против Кипра, Сербии и Чехии.

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"В целом, результатами жеребьевки мы остались довольны, учитывая хотя бы то, какой состав команд образовался в квартете D (Испания, Португалия, Франция и Англия). У нас ровная группа, поэтому у каждого из участников есть шанс на выход в четвертьфинал. С Кипром будет непросто хотя бы потому, что это хозяева соревнований. У Сербии и Чехии идет хорошее развитие юношеского футбола, эти страны часто становятся участниками финальных турниров континентального первенства. Трудно будет всем. Однако сборная Украины будет делать все возможное, чтобы выйти в плей-офф.

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Что касается планов подготовки, то они не изменились: 9 и 11 апреля мы сыграем два спарринга со сборной Кипра, несмотря на то, что они наши соперники в группе. В предстоящих матчах состав у нас изменится процентов на 50. Будет возможность посмотреть в деле других футболистов, может, кто-то из ребят заявит о себе во весь голос и попадет в заявку команды на чемпионат Европы. Что касается заключительной фазы подготовки, то я планирую начать работу на Кипре числа с 10 или 12 мая. Хотя мы понимаем, что сроки могут изменяться, учитывая ситуацию в стране", - сказал Мороз.

Напомним, что Евро-2024 пройдет с 20 мая по 5 июня на Кипре.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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