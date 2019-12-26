  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. U-19
  4. Только тогда примешь участие в лиге УЕФА. Динамо U-19 дало обязательное домашнее задание
В тренде

Только тогда примешь участие в лиге УЕФА. Динамо U-19 дало обязательное домашнее задание

U-19
(2 голосов)

Для футболистов на каникулы

Только тогда примешь участие в лиге УЕФА. Динамо U-19 дало обязательное домашнее задание
Новина українською

Старший тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк сообщил о задачах футболистов на время отпуска - до первого сбора команды.

Аналогично с прошлым годом, отмечает господин Костюк, футболистам давались определенные задачи на зиму.

"И тогда они уже пришли с "базой". Это пример, как им нужно готовиться в этом году.

В прошлом сезоне мы тоже рано начинали весеннюю часть, и поэтому у нас не будет много времени, чтобы закладывать фундамент на сборе", - объяснил тренер.

Читайте такжеСравнил с Ювентусом. Костюк охарактеризовал нового соперника Динамо U19 в Юношеской лиге УЕФА

Поэтому тренерский штаб дал мотивацию футболистам: кто выполнит задание и приедет лучше подготовленным, тот и будет готовиться к матчам Юношеской лиги УЕФА.

"А кто не выполнит - будет работать в Киеве. Мотивация простая" - отметил старший тренер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Костюк Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...