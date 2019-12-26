Только тогда примешь участие в лиге УЕФА. Динамо U-19 дало обязательное домашнее задание
Для футболистов на каникулы
Старший тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк сообщил о задачах футболистов на время отпуска - до первого сбора команды.
Аналогично с прошлым годом, отмечает господин Костюк, футболистам давались определенные задачи на зиму.
"И тогда они уже пришли с "базой". Это пример, как им нужно готовиться в этом году.
В прошлом сезоне мы тоже рано начинали весеннюю часть, и поэтому у нас не будет много времени, чтобы закладывать фундамент на сборе", - объяснил тренер.
Поэтому тренерский штаб дал мотивацию футболистам: кто выполнит задание и приедет лучше подготовленным, тот и будет готовиться к матчам Юношеской лиги УЕФА.
"А кто не выполнит - будет работать в Киеве. Мотивация простая" - отметил старший тренер.