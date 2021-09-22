Самба Диалло: Моя цель - сыграть за Динамо в Лиге чемпионов

Сенегальский легионер "Динамо" U19 Самба Диалло в интервью WiwSport рассказал о своем пребывании в киевском клубе.

- Как оценишь свой дебют в "Динамо"?

- Все в порядке, я хорошо дебютировал за новый клуб, моя адаптация в нем проходит отлично.

- Ты забил 6 мячей и сделал 5 ассистов в 8 матчах. Какие у тебя впечатления от такого удачного старта сезона?

- Думаю, это следствие моей хорошей подготовки, которую мне пришлось провести. Кроме того, я быстро адаптировался, начал комфортно себя чувствовать и сейчас нахожусь в числе лучших бомбардиров. Также меня поддерживают партнеры по команде, поэтому хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить их.

- Как прошел твой переход в "Динамо"?

- Я думаю, что оказался здесь благодаря моим выступлениям в Сенегале. Я работяга. Кроме того, есть агентство VVConsulting, где работает г-н Васильев и мой старший брат Матар Сиссе, которые мне очень помогли. Они предложили мне новый клуб, и все прошло хорошо. Я подписал профессиональный контракт, а в клубе мне предоставили хорошие условия.

- В этом сезоне "Динамо" U19 выступает в юношеской лиге УЕФА, а первая команда - в Лиге чемпионов. Какие у тебя цели?

- Мне посчастливилось играть за такой большой клуб, как "Динамо", выступающий в Лиге чемпионов. На данный момент мы показываем хороший футбол в чемпионате. Моя главная цель - сделать все, чтобы попасть в первую команду и сыграть в Лиге чемпионов.

- Ты всегда хотел стать футболистом?

- Футбол всегда был моей мечтой. Когда я был моложе, то смотрел за игрой сборной Сенегала U17 и всегда говорил себе, что буду выступать за свою национальную команду.

- Кто твой кумир?

- Садио Мане. Я всегда следил за ним. Он - мой ориентир. Мечтаю однажды сыграть вместе с ним.

- Что ты чувствовал, когда подписал первый профессиональный контракт?

- Я был счастлив. Все футболисты мечтают об этом. Но это только начало. Для достижения цели нужно проделать еще много работы. Благодарен моей семье, которая меня поддержала. Я бы хотел, чтобы моя Мама все еще была с нами, но Бог решил иначе. Я благодарен своим дядям, также моему первому тренеру и друзьям детства, с которыми я вырос", - сказал Диалло.