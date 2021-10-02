Полузащитник Динамо - лучший игрок недели в юношеской ЛЧ

Юношеская лига УЕФА признала полузащитника киевского "Динамо" Самбу Диалло лучшим игроком недели группового этапа .

На этой неделе хавбек "бело-синих" дважды расписался в воротах мюнхенской "Баварии".

В свою очередь лучшим футболистом недели по Пути чемпионов стал Росс Маккосленд из "Рейнджерс-U19", полузащитник также отметился дублем - в ворота "Хаммарбю".