Полузащитник Динамо - лучший игрок недели в юношеской ЛЧ
Самба Диалло оформил дубль в ворота "Баварии"
Фото: ФК Динамо Киев
Юношеская лига УЕФА признала полузащитника киевского "Динамо" Самбу Диалло лучшим игроком недели группового этапа .
На этой неделе хавбек "бело-синих" дважды расписался в воротах мюнхенской "Баварии".
В свою очередь лучшим футболистом недели по Пути чемпионов стал Росс Маккосленд из "Рейнджерс-U19", полузащитник также отметился дублем - в ворота "Хаммарбю".
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