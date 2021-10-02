  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. U-19
  4. Полузащитник Динамо - лучший игрок недели в юношеской ЛЧ
В тренде

Полузащитник Динамо - лучший игрок недели в юношеской ЛЧ

U-19
Обновлено
(1 голосов)

Самба Диалло оформил дубль в ворота "Баварии"

Полузащитник Динамо - лучший игрок недели в юношеской ЛЧ

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Юношеская лига УЕФА признала полузащитника киевского "Динамо" Самбу Диалло лучшим игроком недели группового этапа .

На этой неделе хавбек "бело-синих" дважды расписался в воротах мюнхенской "Баварии".

В свою очередь лучшим футболистом недели по Пути чемпионов стал Росс Маккосленд из "Рейнджерс-U19", полузащитник также отметился дублем - в ворота "Хаммарбю".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Самба Диалло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...