Шахтер пообещал подарить шарф комментатору Динамо, который радовался голу "горняков"
"Горняки" прокомментировали курьезный эпизод
Шахтар/Автор невідомий
Во время трансляции "украинского классического" между составами U19 киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" случился курьезный эпизод -
Официальный твиттер донецкого клуба прокомментировал данный эпизод и пообещал подарить комментатору шарф "Шахтера" с автографом автора забитого мяча Гончарука.
Wanted! Коментатор матчу @DynamoKyiv – «Шахтар» на Dynamo TV, відгукніться.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 2, 2021
Шарфик «Шахтаря» з автографом Даниїла Гончарука – ваш ????⚒
#Shakhtar #ДинамоШахтар pic.twitter.com/mLIDqp4zXz
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