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Шахтер пообещал подарить шарф комментатору Динамо, который радовался голу "горняков"

U-19
(2 голосов)

"Горняки" прокомментировали курьезный эпизод

Шахтер пообещал подарить шарф комментатору Динамо, который радовался голу "горняков"

Шахтар/Автор невідомий

Новина українською

Во время трансляции "украинского классического" между составами U19 киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" случился курьезный эпизод - комментатор клубного канала "бело-синих" перепутал команды и радовался первому голу "горняков" в этой игре.

Официальный твиттер донецкого клуба прокомментировал данный эпизод и пообещал подарить комментатору шарф "Шахтера" с автографом автора забитого мяча Гончарука.

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В статье: «Шахтер» U-19 Динамо U-19 (Киев)
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Комментарии (7)
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Serega1111 (Киев)
02.10.2021 в 21:50
Ошибся, исправился. И помастеровитее комментаторы ляпы допускали. Теперь будет готовиться к матчам получше.
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0
0
kalan-86 (Анкара)
02.10.2021 в 21:25
Повеселил ))) Но он же называл Шахтер диномавцами, так что претензий быть не может к нему, разве что, как можно было за три минуты игры так и не разобраться в том, кто есть кто.
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+2
0
янковский ян (Запорожье)
02.10.2021 в 21:23
Скажите как. Как можно было перепутать.
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0
0
аалекс ( Крым)
02.10.2021 в 21:48
Профи. Тут и добавить нечего.
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0
0
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vasa pupkis (Киев)
02.10.2021 в 21:12
Невеличка хиба, это этот клуб и все что с ним связано.
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+1
-1
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simargl (Чернигов)
02.10.2021 в 20:47
Безстрастный комментатор)))...
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0
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Acsakal (Kharkov)
02.10.2021 в 21:46
Не безпристрасний, а "нейтральний".
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0
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