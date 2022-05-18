Форвард Руха U-19 - о Юношеской лиги УЕФА: Все мечтают об этом

Нападающий "Руха" U-19 Ярослав Карабин поделился впечатлениями после победного матча над "Ингульцем" (6:1). А также он высказался о предстоящем поединке с "Колосом", который может дать команде путевку в Юношескую лигу УЕФА.

"Очень приятно, что наши товарищи поляки, приняли нас, предоставили такие хорошие условия и поле. Остался один поединок, я думаю, что должны добыть три очка. Для нас очень важно, что команда не доходила так далеко, чтобы можно было играть в Лиге Чемпионов. Все мечтают об этом и до нашей мечты остался один матч", – сказал Карабин.

Напомним, что "Рух"U-19 сыграет 20 мая против "Колоса" в польском городе Санок на стадионе "Wiki Sanok".