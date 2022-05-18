Форвард Руха U-19 - о Юношеской лиги УЕФА: Все мечтают об этом
У львовской команды есть шанс попасть в еврокубки
Фото: ФК Рух
Нападающий "Руха" U-19 Ярослав Карабин поделился впечатлениями после победного матча над "Ингульцем" (6:1). А также он высказался о предстоящем поединке с "Колосом", который может дать команде путевку в Юношескую лигу УЕФА.
"Очень приятно, что наши товарищи поляки, приняли нас, предоставили такие хорошие условия и поле. Остался один поединок, я думаю, что должны добыть три очка.
Для нас очень важно, что команда не доходила так далеко, чтобы можно было играть в Лиге Чемпионов. Все мечтают об этом и до нашей мечты остался один матч", – сказал Карабин.
Напомним, что "Рух"U-19 сыграет 20 мая против "Колоса" в польском городе Санок на стадионе "Wiki Sanok".
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