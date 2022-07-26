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19-летний форвард Зари проведет в Португалии еще один сезон

U-19
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На правах аренды

19-летний форвард Зари проведет в Португалии еще один сезон

Фото: instagram.com/guilherme.smith_11

Новина українською

Бразильский нападающий луганской "Зари" U-19 Гильерме Смит решил остаться в Португалии.

19-летний бразилец продолжит выступления за португальскую "Брагу". Арендное соглашение между украинским и португальским клубами рассчитано на один сезон, сообщает фанатский сайт луганчан.

Напомним, что после начала полномасштабной войны россии против Украины Гильерме уже играл на правах аренды за "Брагу" в составе молодежных команд. На его счету 2 поединка, результативными действиями не отличался.

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В статье: Заря (Луганск) Заря U-19 (Луганск) Брага Гильерме Смит
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Источник:
zoryafc.com

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