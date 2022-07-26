19-летний форвард Зари проведет в Португалии еще один сезон
На правах аренды
Фото: instagram.com/guilherme.smith_11
Бразильский нападающий луганской "Зари" U-19 Гильерме Смит решил остаться в Португалии.
19-летний бразилец продолжит выступления за португальскую "Брагу". Арендное соглашение между украинским и португальским клубами рассчитано на один сезон, сообщает фанатский сайт луганчан.
Напомним, что после начала полномасштабной войны россии против Украины Гильерме уже играл на правах аренды за "Брагу" в составе молодежных команд. На его счету 2 поединка, результативными действиями не отличался.
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Источник:zoryafc.com
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