19-летний форвард Зари проведет в Португалии еще один сезон

Бразильский нападающий луганской "Зари" U-19 Гильерме Смит решил остаться в Португалии.

19-летний бразилец продолжит выступления за португальскую "Брагу". Арендное соглашение между украинским и португальским клубами рассчитано на один сезон, сообщает фанатский сайт луганчан.

Напомним, что после начала полномасштабной войны россии против Украины Гильерме уже играл на правах аренды за "Брагу" в составе молодежных команд. На его счету 2 поединка, результативными действиями не отличался.