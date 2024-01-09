Бакалов назначен главным тренером Руха U-19

Директор Академии "Руха" Юрий Бакалов возглавил команду U-19. Он будет совмещать эти две должности, сообщает официальный сайт "желто-черных".

В этой должности он сменил Сергея Задорожного, уволенного сегодня.

Первым помощником Юрия Михайловича в тренерском штабе будет Михаил Дячук-Ставицкий. Также новому наставнику будут помогать Борис и Григорий Баранцы. В то же время Кирилл Ванюков сменит Андрея Мойсина в качестве тренера вратарей.

К слову, юниоры "Руха" вышли из отпуска. Поэтому команда уже провела первую тренировку под руководством нового главного тренера.

Напомним, Юрий Бакалов 14 декабря 2019 года возглавил первую команду "Руха". На тот момент "желто-черные" были лидерами в турнирной таблице после первого круга в Первой лиге и готовились к повышению в классе. Впрочем, из-за пандемии коронавируса в 2020 году возобновление сезона отложили до лета, тогда как в июне того же года из-за проблем со здоровьем Юрий Михайлович вынужденно сложил свои полномочия руководителя команды. А в январе 2023 года специалист вернулся в "Рух", возглавив клубную Академию.

Также в разные годы Бакалов возглавлял киевский "Арсенал", "Славутич", ФК "Львов", ЛНЗ и юниоров стрыйской "Скалы". Кроме того, наставник поработал за рубежом - в грузинском "Зугдиди".