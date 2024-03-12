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Игрок Динамо отреагировал на слухи о проблемах с дисциплиной и режимом

U-19

Футболист был удивлен, когда прочитал о себе

Игрок Динамо отреагировал на слухи о проблемах с дисциплиной и режимом

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" U-19 Роман Саленко прокомментировал слухи относительно его длительного отсутствия в тренировочном процессе команды и рассказал, когда можно ждать его возвращения на поле.

СМИ писали, что 18-летний игрок не появляется на поле якобы из-за проблем с дисциплиной.

"Честно говоря, я был очень удивлен, когда прочитал это про себя и совершенно не понял, для чего это было сделано. Ведь в самом начале межсезонных сборов я повредил ахилл и поэтому долго время не тренировался. Какое-то время ходил в специальном "сапоге" на травмированной ноге. Только где-то неделю назад врачи позволили мне от него избавиться.

С тех пор я начал тренироваться по индивидуальной программе под руководством реабилитолога. Уже занимаюсь беговой работой, а сегодня начну тренироваться с мячом. Если всё будет хорошо, то уже на следующей неделе смогу приступить к тренировкам в общей группе", — сказал Саленко.

Отметим, Роман - сын экс-форварда "бело-синих" Олега Саленко. На профессиональном уровне он дебютировал в составе вышгородского "Диназа". В "Динамо" он выступает с августа 2022 года, присоединившись к команде U-19. Он также провел 3 матча за сборную Украины U-19.

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Источник:
Динамо Киев от Шурика
Опубликовал: Алина Ерофеева
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