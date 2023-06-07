Определился еще один спарринг-партнер молодежной сборной Украины
Команда Руслана Ротаня сыграет с Кувейтом
Фото: пресс-служба УАФ
Сегодня, 7 июня в Австрии начинается УТЗ молодежной сборной Украины, которая будет готовиться к финальному турниру Евро-2023 (U-21).
Во время австрийского сбора подопечные Руслана Ротаня запланировали два спарринга. 13-го июня сине-желтые сыграют против сверстников из Кувейта. Начало - в 19:00 (по киевскому времени).
16-го числа состоится ранее запланированная игра с Ирландией. Поединок начнется в 19:00 по Киеву.
В официальную заявку молодежной сборной Украины на Евро-2023 войдут 23 игрока, причем в списке могут оказаться и футболисты, вызванные на июньский сбор национальной команды Украины.
Чемпионат Европы 2023 U-21 стартует 21 июня. Соперниками украинцев в группе B будут Хорватия (21 июня), Румыния (24 июня) и Испания (27 июня). Турнир пройдет с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии.
Популярное сейчас
- Новый контракт Довбика, Бензема поехал в Азию, Ювентус вышел из Суперлиги. Главные новости за 6 июня
- Полесье может подписать Шабанова
- CIES опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов. Холанд первый, Винисиус – второй, а Мбаппе – 10-й
- Бражко - о молодежном Евро: Хороший результат будет, если возьмем медали
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО