Определился еще один спарринг-партнер молодежной сборной Украины

Сегодня, 7 июня в Австрии начинается УТЗ молодежной сборной Украины, которая будет готовиться к финальному турниру Евро-2023 (U-21).

Во время австрийского сбора подопечные Руслана Ротаня запланировали два спарринга. 13-го июня сине-желтые сыграют против сверстников из Кувейта. Начало - в 19:00 (по киевскому времени).

16-го числа состоится ранее запланированная игра с Ирландией. Поединок начнется в 19:00 по Киеву.

В официальную заявку молодежной сборной Украины на Евро-2023 войдут 23 игрока, причем в списке могут оказаться и футболисты, вызванные на июньский сбор национальной команды Украины.

Чемпионат Европы 2023 U-21 стартует 21 июня. Соперниками украинцев в группе B будут Хорватия (21 июня), Румыния (24 июня) и Испания (27 июня). Турнир пройдет с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии.