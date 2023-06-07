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Определился еще один спарринг-партнер молодежной сборной Украины

Молодежная сборная Украины
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Команда Руслана Ротаня сыграет с Кувейтом

Определился еще один спарринг-партнер молодежной сборной Украины

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Сегодня, 7 июня в Австрии начинается УТЗ молодежной сборной Украины, которая будет готовиться к финальному турниру Евро-2023 (U-21).

Во время австрийского сбора подопечные Руслана Ротаня запланировали два спарринга. 13-го июня сине-желтые сыграют против сверстников из Кувейта. Начало - в 19:00 (по киевскому времени).

16-го числа состоится ранее запланированная игра с Ирландией. Поединок начнется в 19:00 по Киеву.

В официальную заявку молодежной сборной Украины на Евро-2023 войдут 23 игрока, причем в списке могут оказаться и футболисты, вызванные на июньский сбор национальной команды Украины.

Чемпионат Европы 2023 U-21 стартует 21 июня. Соперниками украинцев в группе B будут Хорватия (21 июня), Румыния (24 июня) и Испания (27 июня). Турнир пройдет с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии.

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В статье: Украина U-21 молодежная сборная Украины Кувейт
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Источник:
УАФ

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