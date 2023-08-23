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Таловеров: В молодежке Ротаня мы в первую очередь играем головой, а не ногами

Молодежная сборная Украины
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Защитник вспомнил молодёжное Евро-2023

Таловеров: В молодежке Ротаня мы в первую очередь играем головой, а не ногами

фото - Оксана Васильєва

Новина українською

Украинский защитника ЛАСКа Максим Таловеров прокомментировал свое выступление на молодежном Евро-2023 U-21.

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– Участие в недавнем молодежном Евро, по твоему мнению, как-то повлияло на тебя? Мне кажется, что после этого турнира к тебе возникает больше интереса.

– Для меня большой честью было играть на этом турнире. Насколько я знаю, да, действительно, интерес ко мне увеличился. За это хочу поблагодарить команду, а также Руслана Ротаня и его тренерский штаб. Это все благодаря их труду.

– На этом Евро кого можешь отметить? Может быть, среди участников турнира ты увидел будущего обладателя Золотого мяча?

– Да, видел там одного футболиста, за сборную Украины играл – Михаил Мудрик, если не ошибаюсь (улыбается). Он меня поразил на поле больше всех.

– Как тебе было играть в тяжелый для реализации футбол Ротаня? Рискованный, но красивый, если все выходит.

– Это полная противоположность стилю "Славии". Потому что в команде Ротаня мы в первую очередь играем головой, а не ногами. Я счастлив, что работал с этим тренером. Ведь он научил меня думать, как правильно принимать решения и сохранять мяч в тяжелой ситуации. А также думать на поле быстрее, чем я делал это раньше. Для меня это действительно большой опыт.

С другой стороны, у "Славии" более примитивный футбол, там больше борьбы один в один. Но там я тоже научился многому в работе на оборону. Вообще я благодарен каждому тренеру, с которым работаю, беру что-то от каждого. Но Руслан Ротань поставил нам поистине классный футбол. Эти два с половиной года у молодежи с ним были замечательными.

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В статье: Украина U-21 Михаил Мудрик ЛАСК Максим Таловеров
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