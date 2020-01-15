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Так и травму можно получить: Лунин прошел посвящение в состав Овьедо

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Андрей, ты с ними поаккуратнее...

Так и травму можно получить: Лунин прошел посвящение в состав Овьедо
Новина українською

Мадридский "Реал" и футбольный клуб "Овьедо" договорились об аренде украинца Андрея Лунина до конца сезона. Вратарь сыграл за "Вальядолид" в двух поединках в рамках Кубка Испании. Андрей отметил, что "хочет помочь своей новой команде и расти вместе с ней".

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Лунин уже полноценно работает с командой, принимая участие в тренировочном процессе "Овьедо".

Тем менее, перед началом занятия Андрею было необходимо пройти посвящение. Такая процедура стандартна для многих коллективов. Правда, вышло немного опасно – возможно, у вратаря и еще одного новичка клуба, Луисми, осталось несколько синяков.

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В статье: Овьедо (Испания) Реал (Овьедо) Андрей Лунин Луисми
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