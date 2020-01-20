Соболь получил оценку за победный матч с Андерлехтом

В поединке 22-го тура чемпионата Бельгии лидер первенства, "Брюгге", защитника национальной сборной Украины Эдуарда Соболя, в Брюсселе встречался с "Андерлехтом".

Наш футболист вышел в стартовом составе и отыграл полный матч (получил желтую карточку на 95 минуте), который закончился победой его команды со счетом 2:1, хотя она пропустила первой.

От издания Nieuwsblad Эдуард получил "6" баллов. Это средний балл, такой же еще у двух игроков "Брюгге", а также у легендарного игрока соперников Венсана Компани.

"Он (Соболь, - ред) опекал Жереми Доку (нападающий "Андерлехта", - ред.). Очень мало переходил в нападение", - отмечает бельгийское издание.

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После победы, имея в активе 52 очка, "Брюгге" занимает первую строчку в турнирной таблице.

В этом сезоне Эдуард Соболь, резюмирует УАФ, сыграл в составе своей бельгийской команды 27 поединков, в которых отметился тремя результативными передачами.