Соболь получил оценку за победный матч с Андерлехтом
Сдерживал нападающего соперников
В поединке 22-го тура чемпионата Бельгии лидер первенства, "Брюгге", защитника национальной сборной Украины Эдуарда Соболя, в Брюсселе встречался с "Андерлехтом".
Наш футболист вышел в стартовом составе и отыграл полный матч (получил желтую карточку на 95 минуте), который закончился победой его команды со счетом 2:1, хотя она пропустила первой.
От издания Nieuwsblad Эдуард получил "6" баллов. Это средний балл, такой же еще у двух игроков "Брюгге", а также у легендарного игрока соперников Венсана Компани.
"Он (Соболь, - ред) опекал Жереми Доку (нападающий "Андерлехта", - ред.). Очень мало переходил в нападение", - отмечает бельгийское издание.
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После победы, имея в активе 52 очка, "Брюгге" занимает первую строчку в турнирной таблице.
В этом сезоне Эдуард Соболь, резюмирует УАФ, сыграл в составе своей бельгийской команды 27 поединков, в которых отметился тремя результативными передачами.