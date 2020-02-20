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Яремчук спрогнозировал итог матча Гента с Ромой

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Считает, что его команда сейчас - сильнейшая в Бельгии

Яремчук спрогнозировал итог матча Гента с Ромой
Новина українською

Пока украинский легионер бельгийского "Гента" Роман Яремчук приходит в себя после операции, его команда проведет сегодня матч 1/16 Лиги Европы с итальянской "Ромой".

Роман оценил перспективы своей команды в поединке с "волками".

С нетерпением жду матча Лиги Европы в Риме. "Гент" играет с топ-командой, будет очень непросто. У "Ромы" очень сильный коллектив и тактически грамотный тренер.

Для нас это в любом случае будет отличный опыт, но я надеюсь, что ребята не проигрывают. Верю в "Гент" и хочу, чтобы из Италии наша команда увезла хотя бы ничью.

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Заметил Яремчук и то, что Гент набрал хороший ход в чемпионате Бельгии.

Приятно смотреть на команду со стороны. Думаю, она сейчас демонстрирует лучший футбол в Бельгии. Мы уже поджимаем "Брюгге" в турнирной таблице, есть хорошие шансы побороться за чемпионский титул.

Все будет зависеть только от нас. Будем держаться на таком же уровне - золотые медали никуда не денутся.

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В статье: Лига Европы Роман Яремчук Рома (Рим) Гент (Бельгия)
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