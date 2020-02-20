Яремчук спрогнозировал итог матча Гента с Ромой

Пока украинский легионер бельгийского "Гента" Роман Яремчук приходит в себя после операции, его команда проведет сегодня матч 1/16 Лиги Европы с итальянской "Ромой".

Роман оценил перспективы своей команды в поединке с "волками".

С нетерпением жду матча Лиги Европы в Риме. "Гент" играет с топ-командой, будет очень непросто. У "Ромы" очень сильный коллектив и тактически грамотный тренер. Для нас это в любом случае будет отличный опыт, но я надеюсь, что ребята не проигрывают. Верю в "Гент" и хочу, чтобы из Италии наша команда увезла хотя бы ничью.

Заметил Яремчук и то, что Гент набрал хороший ход в чемпионате Бельгии.