Яремчук: Считаю, что переход в Гент - одно из самых правильных решений в жизни

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук рассказал о том, как он перебрался в бельгийский клуб из киевского "Динамо".

"На пути к взрослому футболу я сделал важные шаги в команде U19 и дубле "Динамо". Я понял, что нужно очень серьезно относиться к делу, если хочу добиться успеха. Потом был переход [на правах аренды] в "Александрию", где я неплохо себя проявил и впоследствии получил шанс попробовать себя в первом составе "Динамо".

Впрочем, в итоге я ушел в "Гент", и считаю это одним из самых правильных решений в жизни. Очень рад, что играю за эту команду и не так давно продлил контракт. Клуб меня по-настоящему ценит, а для футболиста это, наверное, самое важное. В Бельгии я стал более зрелым игроком. Именно из "Гента" получил первый вызов в сборную, что стало одним из самых больших событий в моей жизни", - сказал Ярмечук.

Напомним, что в "Гент" украинец перешел летом 2017 года и с того момента сыграл за бельгийскую команду 109 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 10 ассистов.