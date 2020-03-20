Украинец Ковтун принес победу бресткому Руху в своем дебютном матче
Экс-защитник Карпат начал с места в карьер
Украинский защитник Алексей Ковтун, который 10 дней назад подписал контракт с белорусским "Рухом" из Бреста, принес победу своей команде в матче 1-го тура чемпионата Беларуси.
Украинец вышел в стартовом составе и на 26-й минуте забил единственный гол в матче. Для Ковтуна это был первый официальный матч за "Рух".
По 90 минут также отыграли защитник "Руха" Александр Мигунов и защитник "Динамо" Артем Сухоцкий.
Динамо (Минск) – Рух (Брест) 0:1
Гол: Ковтун (26)
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