Украинец Ковтун принес победу бресткому Руху в своем дебютном матче

Украинский защитник Алексей Ковтун, который 10 дней назад подписал контракт с белорусским "Рухом" из Бреста, принес победу своей команде в матче 1-го тура чемпионата Беларуси.

Украинец вышел в стартовом составе и на 26-й минуте забил единственный гол в матче. Для Ковтуна это был первый официальный матч за "Рух".

По 90 минут также отыграли защитник "Руха" Александр Мигунов и защитник "Динамо" Артем Сухоцкий.

Динамо (Минск) – Рух (Брест) 0:1

Гол: Ковтун (26)