Украинский легионер чемпионата Польши: Здесь совсем другой подход нежели в Украине

Нападающий Денис Арендарук в начале весны в качестве свободного агента присоединился к польскому клубу "Пяст" (город Гливице), однако дебютировать в команде так и не успел.

Теперь же почти во всей Европе, а в Польше в частности, продолжается карантин из-за коронавируса Covid-19.

Денис рассказал о ситуации в городе Гливице и новой команде.

- Я хотя и занимался во время отпуска, но пропустил сбор с командой. Сейчас в ускоренном режиме работал с тренером по физподготовке и второй командой. Были тесты, тренировки. Здесь совсем другой подход, чем в Украине. Мне еще нужно немного времени, чтобы набрать физическую форму.

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- Как приняли в новой команде? Что говорил главный тренер?

- Разговаривал даже больше с президентом клуба и директором "Пяста". Есть понимание того, что нужно от меня в новой команде.

- Карантин в Польше до какого числа?

- Пока неизвестно. Остается ждать и надеяться, что привычная жизнь вернется как можно быстрее.

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- Какая обстановка в городе?

- Все закрыто. Что касается масок, то в этом плане спокойнее. Хотя их тоже быстро раскупают, но потом и привозят сразу. С этим никаких проблем.

- Форму удается самостоятельно поддерживать?

- Да, есть программа, по которой занимаюсь самостоятельно. Нельзя тратить ни одного дня напрасно.