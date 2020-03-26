Украинский легионер чемпионата Польши: Здесь совсем другой подход нежели в Украине
Маски в польские магазины подвозят постоянно
Нападающий Денис Арендарук в начале весны в качестве свободного агента присоединился к польскому клубу "Пяст" (город Гливице), однако дебютировать в команде так и не успел.
Теперь же почти во всей Европе, а в Польше в частности, продолжается карантин из-за коронавируса Covid-19.
Денис рассказал о ситуации в городе Гливице и новой команде.
- Я хотя и занимался во время отпуска, но пропустил сбор с командой. Сейчас в ускоренном режиме работал с тренером по физподготовке и второй командой. Были тесты, тренировки. Здесь совсем другой подход, чем в Украине. Мне еще нужно немного времени, чтобы набрать физическую форму.
- Как приняли в новой команде? Что говорил главный тренер?
- Разговаривал даже больше с президентом клуба и директором "Пяста". Есть понимание того, что нужно от меня в новой команде.
- Карантин в Польше до какого числа?
- Пока неизвестно. Остается ждать и надеяться, что привычная жизнь вернется как можно быстрее.
- Какая обстановка в городе?
- Все закрыто. Что касается масок, то в этом плане спокойнее. Хотя их тоже быстро раскупают, но потом и привозят сразу. С этим никаких проблем.
- Форму удается самостоятельно поддерживать?
- Да, есть программа, по которой занимаюсь самостоятельно. Нельзя тратить ни одного дня напрасно.