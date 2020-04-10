В Сегунде снижение зарплат привяжут к невозможности доиграть чемпионат, - украинский легионер

Полузащитник "Алькоркона" Сергей Мякушко рассказал о планах по возобновлению матчей Сегунды и ситуации с коронавирусом в Испании.

Вопрос со снижением зарплат обсуждается. Еще конкретного решения нет. Мы ждем. Все зависит от того, будут доигрывать сезон. Сейчас, по планам, он будет доигран. В таком случае сокращений по зарплате не будет.

Примерно на начало июня запланировано возобновление чемпионата или какой-то сбор. Ситуация едва стабилизируется. С каждым днем ​​меньше больных.