В Сегунде снижение зарплат привяжут к невозможности доиграть чемпионат, - украинский легионер
А штраф за нарушение карантина - 1500 евро
Полузащитник "Алькоркона" Сергей Мякушко рассказал о планах по возобновлению матчей Сегунды и ситуации с коронавирусом в Испании.
Вопрос со снижением зарплат обсуждается. Еще конкретного решения нет. Мы ждем. Все зависит от того, будут доигрывать сезон. Сейчас, по планам, он будет доигран. В таком случае сокращений по зарплате не будет.
Примерно на начало июня запланировано возобновление чемпионата или какой-то сбор. Ситуация едва стабилизируется. С каждым днем меньше больных.
С 26 апреля планируют ослабить карантин, дать больше свободы для людей, сообщил Мякушко в программе #ЗалишайсязФутболом.
У нас есть цель выйти в Ла Лигу. В турнирной таблице сейчас очень тесно. Ситуация может меняться после каждого матча.
Тренируемся с командой онлайн через приложение. На улицу выйти нельзя, разве что в магазин или в помойку "триочковый" забросить. Штраф - 1500, но это так, на заборе написано, слышал где-то.