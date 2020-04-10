  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. В Сегунде снижение зарплат привяжут к невозможности доиграть чемпионат, - украинский легионер
В тренде

В Сегунде снижение зарплат привяжут к невозможности доиграть чемпионат, - украинский легионер

Наши за границей
(1 голосов)

А штраф за нарушение карантина - 1500 евро

В Сегунде снижение зарплат привяжут к невозможности доиграть чемпионат, - украинский легионер
Новина українською

Полузащитник "Алькоркона" Сергей Мякушко рассказал о планах по возобновлению матчей Сегунды и ситуации с коронавирусом в Испании.

Вопрос со снижением зарплат обсуждается. Еще конкретного решения нет. Мы ждем. Все зависит от того, будут доигрывать сезон. Сейчас, по планам, он будет доигран. В таком случае сокращений по зарплате не будет.

Примерно на начало июня запланировано возобновление чемпионата или какой-то сбор. Ситуация едва стабилизируется. С каждым днем ​​меньше больных.

С 26 апреля планируют ослабить карантин, дать больше свободы для людей, сообщил Мякушко в программе #ЗалишайсязФутболом.

Читайте такжеМякушко развенчал стереотип об испанском футболе

У нас есть цель выйти в Ла Лигу. В турнирной таблице сейчас очень тесно. Ситуация может меняться после каждого матча.

Тренируемся с командой онлайн через приложение. На улицу выйти нельзя, разве что в магазин или в помойку "триочковый" забросить. Штраф - 1500, но это так, на заборе написано, слышал где-то.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Мякушко Чемпионат Испании Сегунда Алькоркон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...