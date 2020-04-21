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Никто не объяснит, почему он отмахнулся - "жертва" Хачериди рассказал о конфликте с украинцем

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Форвард заверяет, что не делал ничего предосудительного

Никто не объяснит, почему он отмахнулся - "жертва" Хачериди рассказал о конфликте с украинцем
Новина українською

"Жертва" Хачериди, форвард "Витебска" Диего Сантос, от которого отмахнулся украинец, поделился своим видением скандального эпизода в матче чемпионата страны "Витебск" - "Динамо" Брест (0:1).

"Обычная борьба между нападающим и защитником, при которой каждый старается поддеть другого, вывести из состояния равновесия. То же самое случается во многих матчах. Никакого конфликта. В первом тайме, например, я упал после стыка - он мне помог подняться с газона.

Ни о какой неприязни тут говорить нельзя, просто каждый из нас защищал клубные цвета.

За бок я схватился, потому что почувствовал боль после контакта с вратарем. А уже потом произошла отмашка Хачериди. Уверяю, во время матча не сказал ни единого слова, которое могло быть воспринято как провокация.

Более того, один раз случайно наступил на ногу Кики - и тут же извинился. По его лицу было видно, что ничего страшного не случилось, и извинения он принимает.

Почему Хачериди отмахнулся? Никто этого не объяснит. Хочется верить, у него не было злого умысла. Возможно, спонтанное решение, такая шальная мысль. Думаю, он и сам осознает ошибку", - сказал Сантос.

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В статье: Евгений Хачериди Динамо (Брест) ФК Витебск
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Источник:
Прессбол

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