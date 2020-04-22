  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Динамо-Брест оштрафует Хачериди на половину месячной зарплаты - СМИ
В тренде

Динамо-Брест оштрафует Хачериди на половину месячной зарплаты - СМИ

Наши за границей
(1 голосов)

Инцидент не прошел бесследно

Динамо-Брест оштрафует Хачериди на половину месячной зарплаты - СМИ
Новина українською

"Динамо-Брест" все-таки примет административные меры в отношении украинского защитника команды Евгения Хачериди, который привез пенальти и заработал красную карточку на последних минутах матча чемпионата Беларуси с "Витебском" (0:1).

Как сообщает "Футбол 24", за полученную красную карточку "Динамо" Брест может лишить Хачериди половины зарплаты, которая составляет 20 тысяч долларов в месяц.

Отмечается, что дополнительно 32-летний центрбек получает бонусы за сыгранные матчи, чемпионство, кубок, а также выход в групповой турнир еврокубков. В общем, экс-защитник киевского "Динамо" может получить чуть меньше полумиллиона долларов в год.

Напомним, что на 85-й минуте матча Хачериди привез пенальти в ворота своей команды ценой прямой красной карточки. После игры экс-игрок киевского "Динамо" также вступил в конфликт с судьями.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Хачериди Динамо (Брест)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football24

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Викторович74 (Кривой Рог)
22.04.2020 в 22:22
...экс-защитник киевского "Динамо" может получить чуть меньше полумиллиона долларов в год.Только так будут думать о дисциплине.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...