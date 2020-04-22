Динамо-Брест оштрафует Хачериди на половину месячной зарплаты - СМИ

"Динамо-Брест" все-таки примет административные меры в отношении украинского защитника команды Евгения Хачериди, который привез пенальти и заработал красную карточку на последних минутах матча чемпионата Беларуси с "Витебском" (0:1).

Как сообщает "Футбол 24", за полученную красную карточку "Динамо" Брест может лишить Хачериди половины зарплаты, которая составляет 20 тысяч долларов в месяц.

Отмечается, что дополнительно 32-летний центрбек получает бонусы за сыгранные матчи, чемпионство, кубок, а также выход в групповой турнир еврокубков. В общем, экс-защитник киевского "Динамо" может получить чуть меньше полумиллиона долларов в год.

Напомним, что на 85-й минуте матча Хачериди привез пенальти в ворота своей команды ценой прямой красной карточки. После игры экс-игрок киевского "Динамо" также вступил в конфликт с судьями.