Переговоры Брюгге и Шахтера по Соболю близки к завершению
Все решится в ближайшее время
Переговоры между бельгийским "Брюгге" и донецким "Шахтером" по выкупу контракта защитника Эдуарда Соболя, который играет за бельгийскую команду на правах аренды, близки к завершению. Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шаблий.
"Переговоры еще идут. Все должно решится в ближайшее время. Решение принимается коллективно, в том числе и "Шахтером", - подчеркнул Шаблий.
Напомним, ранее сообщалось, что у "Брюгге" есть опция по выкупу контракта Соболя за 4 миллиона евро, однако брюжжане хотят несколько сбить цену на игрока.
Напомним, что в текущем розыгрыше чемпионата Бельгии Соболь сыграл 26 матчей, в которых отдал 3 ассиста.
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Источник:Команда №1
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Hanter44 (Baburka)
23.04.2020 в 20:47
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