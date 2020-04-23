Переговоры Брюгге и Шахтера по Соболю близки к завершению

Переговоры между бельгийским "Брюгге" и донецким "Шахтером" по выкупу контракта защитника Эдуарда Соболя, который играет за бельгийскую команду на правах аренды, близки к завершению. Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шаблий.

"Переговоры еще идут. Все должно решится в ближайшее время. Решение принимается коллективно, в том числе и "Шахтером", - подчеркнул Шаблий.

Напомним, ранее сообщалось, что у "Брюгге" есть опция по выкупу контракта Соболя за 4 миллиона евро, однако брюжжане хотят несколько сбить цену на игрока.

Напомним, что в текущем розыгрыше чемпионата Бельгии Соболь сыграл 26 матчей, в которых отдал 3 ассиста.