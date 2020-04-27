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Вакуленко: Вариант с вызовом в сборную Армении не рассматриваю. Какой из меня армянин?

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец обживается в чемпионате Армении

Вакуленко: Вариант с вызовом в сборную Армении не рассматриваю. Какой из меня армянин?
Новина українською

Бывший защитник львовских "Карпат" Сергей Вакуленко, который теперь выступает в "Арарат-Армении", рассказал о карантине в Армении и высказался относительно возможности выступать за сборную этой страны.

"Цель "Арарата" - победа в чемпионате и выход в групповой этап еврокубка. Это очень круто, когда твоя команда борется за высокие места. В еврокубках можно показать себя, сделать шаг вперед, попасть в топ-чемпионат. Вспомните "Аякс", они выдали отличный сезон, достигли как команда многое, а потом получили хорошие предложения.

В Армении эпидемия идет на спад, скоро возобновится чемпионат страны. Во время карантина мы проводили индивидуальные тренировки: сначала в Zoom вместе с нашим тренером по физподготовке, вторая тренировка включало в себя беговую работу в парке.

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Вызов в сборную Армении? Во-первых, я провел всего один матч за "Арарат-Армению", не думаю, что обо мне вообще здесь знают. Во-вторых, я заигран за молодежную сборную Украины, да и вообще не рассматриваю такой вариант - какой из меня армянин?, - сказал Вакуленко.

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В статье: Сергей Вакуленко Арарат-Армения (Ереван)
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Источник:
Arsenal Academy

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