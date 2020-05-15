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Брюгге торгуется с Шахтером за контракт Соболя

Наши за границей
(1 голосов)

3 или 4 миллиона?

Брюгге торгуется с Шахтером за контракт Соболя
Новина українською

В Бельгии сообщили детали переговоров между "Брюгге" и "Шахтером" по украинскому фланговому защитнику Эдуарду Соболю.

Бельгийский клуб готов заплатить "Шахтеру" за левого латераля национальной сборной Украины около 3 миллионов евро.

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А "горняки" готовы продать контракт своего футболиста лишь за 4 миллиона.

Как отмечает издание Voetbalkrant, итоговый ценник, очевидно, будет где-то посередине.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Шахтер (Донецк) контракт
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Комментарии (2)
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Ordinary (Odessa)
15.05.2020 в 15:06
Ценик будет или 4 млн. Или Соболь вернется в Украину, Шахтер если поставил цену на игрока то не отступится от нее
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
15.05.2020 в 16:22
Бомжи - кладбище украинских талантов
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