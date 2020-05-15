Брюгге торгуется с Шахтером за контракт Соболя

В Бельгии сообщили детали переговоров между "Брюгге" и "Шахтером" по украинскому фланговому защитнику Эдуарду Соболю.

Бельгийский клуб готов заплатить "Шахтеру" за левого латераля национальной сборной Украины около 3 миллионов евро.

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А "горняки" готовы продать контракт своего футболиста лишь за 4 миллиона.

Как отмечает издание Voetbalkrant, итоговый ценник, очевидно, будет где-то посередине.