Брюгге торгуется с Шахтером за контракт Соболя
3 или 4 миллиона?
В Бельгии сообщили детали переговоров между "Брюгге" и "Шахтером" по украинскому фланговому защитнику Эдуарду Соболю.
Бельгийский клуб готов заплатить "Шахтеру" за левого латераля национальной сборной Украины около 3 миллионов евро.
А "горняки" готовы продать контракт своего футболиста лишь за 4 миллиона.
Как отмечает издание Voetbalkrant, итоговый ценник, очевидно, будет где-то посередине.
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Комментарии (2)
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Ordinary (Odessa)
15.05.2020 в 15:06
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
15.05.2020 в 16:22
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