СМИ: Тимощук летом может покинуть Зенит. Главный тренер недоволен его работой

Украинский ассистент главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук может покинуть петербургский клуб по окончании нынешнего сезона.

По информации российских источников, главный тренер "Зенита" Сергей Семак не желает видеть украинского специалиста в тренерском штабе команды.

Впрочем, есть вероятность, что Тимощук сохранит свой пост в "Зените", так как руководство клуба довольно итогами его работы и может продлить с ним контракт, истекающий летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что клуб намерен предложить новые контракты всему тренерскому штабу, в том числе и Тимощуку.

Напомним, что Тимощук, который в качестве игрока выступал за "Зенит", вернулся в российский клуб в качестве ассистента главного тренера в мае 2017-го года.