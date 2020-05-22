Уйдет ли команда Реброва в отрыв? Ференцварош - Дебрецен. Прогноз на матч чемпионата Венгрии

Чемпионат Венгрии. Перенесенный матч первого тура. Венгрия. Будапешт. "Groupama Aréna". 23.05.2020. 16:55. Трансляция в Украине – Sport 2

Чемпионат Венгрии возобновляется после более чем двухмесячной паузы. Первым после карантина станет поединок первого тура между "Ференцварошом" и "Дебреценом", который не состоялся вовремя из-за занятости команды Сергея Реброва в еврокубках. Тогда "Фради" творили истории и действительно провели достойную кампанию, которая только укрепила авторитет украинского тренера в глазах работодателей. Сейчас же задача "Ференцвароша" свелась исключительно к борьбе за чемпионство в национальном первенстве. Любой другой результат будет расценен как провал.

Фундамент у "Фради" есть. На карантин венгерский футбол ушел с лидерством "Ференцвароша" в таблице. Преимущество над "Фехерваром" незначительное, - всего три очка, - но команда сыграла на два матча меньше. То есть, отчетный матч, а также поединок 27-го мая, станут для подопечных Реброва возможностью укрепить лидерство.

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Ситуация, обусловленная COVID-19, имела негативное влияние на будапештский клуб (как и на большинство других). На официальном сайте "Фради" поблагодарили болельщиков, которые, несмотря на невозможность посещать стадион (матчи будут проходить без зрителей), не стали требовать возврата средств за абонементы. Такой шаг клуб расценивает как пожертвование, ведь доход от продаж билетов – весомая статья дохода. В то же время, "Ференцварош" вернет деньги тем, кто желает аннулировать сезонные пропуска. Вполне добросовестные отношения.

Важным компонентом успеха "Ференцвароша" действительно являются болельщики, их поддержка. Поэтому играть при пустых трибунах будет непривычно, но все команды – в равном положении. "Дебрецен" два первых поединка после карантина проведет на выезде, а ближайший домашний матч – против безнадежного аутсайдера "Капошвари". Сейчас семикратный чемпион Венгрии и участник группового этапа Лиги чемпионов 2009/10 не претендует даже на Лигу Европы. Напротив, столкнулся с угрозой вылета.

Зону понижения в классе "Дебрецен" опережает лишь на два очка, поэтому любое поражение, даже от лидера, серьезно угрожает перспективам клуба. С января 2020-го года за "Дебрецен" выступает украинец Юрий Габовда. В "Ференцвароше" мы уже привыкли видеть Игоря Харатина и Александра Зубкова.

Прогноз. Победа "Ференцвароша" 3:1.

Ставка : дома команда Сергея Реброва пытается играть агрессивно на атаку, а у "Дебрецена", если не принимать во внимание аутсайдера "Капошвари", – худшая защита лиги. Этот матч с высокой долей вероятности подарит зрителям большое количество голов, возможно, сыграет даже тотал больше 3,5. Также вариант ставки – фора 1 (-1).