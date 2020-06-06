Артем Милевский: Как только мы сравняли, поймали свою чемпионскую игру

Форвард "Динамо" Артем Милевский поделился мыслями после победы над "Минском" в матче 12-го тура чемпионата Беларуси.

- Начало матча было непростым. Кики ошибся. Было ли в тот момент нервно?

- У нас Сава (Савицкий - прим.ред.) второй матч герой матча, поэтому я его поздравляю. Он - машина. Начали немного нервозно. Многие знают, что Кики так любит делать. На этом Хващинский его подловил. Пропустили, но и немножко дальше была не наша игра. Нам надо было забить, сравнять, успокоиться. Как только мы сравняли, я считаю, мы поймали свою прошлогоднюю игру, чемпионскую. Мне очень понравились сегодня все. От души, всем спасибо.

- Не первый раз в сезоне выходите, и первый тайм проводите довольно средний. Второй выходите - и получается разгром.

- Наверное, нам нужно научиться выходить все-таки не со второго тайма, а сразу, с первых минут. Я думаю еще будет полегче.

- Как вам взаимодействие с Кириллом Печениным?

- Кирюха пропустил, печенка, блин, 7 или 8 игр. Ему было, конечно, тяжело. Человек старается, на тренировке отдается. Сегодня неплохо отыграл. Побольше ему работать пожелаю. Засучить рукава так сказать.

- Понимали, что к концу матча сопернику будет очень тяжело, учитывая их положение?

- Мне кажется, насколько я сегодня видел, "Минск" само слабо выглядел из всех "Минсков", которые приезжали. Не знаю, может быть, пропуски игр на них так повлияли, поэтому им тяжело сегодня было, - рассказал Артем Милевский.