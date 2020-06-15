Эдуард Соболь назвал сумму, которую Брюгге должен заплатить за выкуп его контракта у Шахтера

Латераль левого фланга национальной сборной Украины и арендованный игрок бельгийского "Брюгге" Эдуард Соболь, контракт которого принадлежит донецкому "Шахтеру", рассказал об условиях продления соглашения между клубами.

Сначала речь шла о выкупе контракта Эдуарда, но в итоге "Шахтер" и "Брюгге" договорились продлить срок аренды на год.

Это год аренды с правом выкупа. Сумма выкупа такая же как и прежде, 4 млн. Не разочаровался, потому что это решалось между клубами, я просто ждал все время, разговаривал с тренером, президентом [Брюгге]. Для них я - игрок клуба "Брюгге", они довольны тем, что я остаюсь в команде. Такие же эмоции и у меня.

Наверное на этом этапе переговоров клубы сошлись на таком решении, но в их планах оставить меня больше, чем на год.

Свое будущее я связываю с "Брюгге", все для этого делаю и хочу здесь остаться как можно дольше. Это лучший период моей карьеры за последние годы. Рад, что оказался здесь, в таком клубе и таком чемпионате.