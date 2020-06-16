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Ребров обратился к игрокам Ференцвароша накануне решающего поединка

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Досрочная защита чемпионства

Ребров обратился к игрокам Ференцвароша накануне решающего поединка
Новина українською

Сегодня "Ференцварош" досрочно может стать чемпионом Венгрии, если команда украинского тренера Сергея Ребров в матче 30 тура обыгрывает "Гонвед" в будапештском дерби.

Матч "Гонвед" - "Ференцварош" начнется сегодня в 22:05 по киевскому времени.

Ребров, как сообщает официальный сайт клуба, обратился к своим подопечным.

С будапештским "Гонведом" всегда трудно играть, особенно в гостях. В последних матчах "Гонвед" набирал очки, это придало им уверенности.

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Мы знаем, что для достижения нашей цели нам нужен хороший матч и несколько очень важных очков, поэтому во вторник будет чрезвычайно важный для нас матч. Нам нужно сосредоточиться. Мы готовы к очередному матчу, все в команде знают, что на кону.

"Фради" украинцев Реброва, Харатина и Зубкова после 29 туров на 11 пунктов опережают ближайшего преследователя - МОЛ "Фехервар", где выступает еще один украинец - Иван Петряк.

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В статье: Сергей Ребров Гонвед (Будапешт) Ференцварош (Будапешт) МОЛ Фехервар
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