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Евгения Макаренко в Кортрейке выделили как одного из "столпов" команды

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За время коронавирусного карантина в клубе устроили чистку

Евгения Макаренко в Кортрейке выделили как одного из "столпов" команды
Новина українською

Руководство бельгийского "Кортрейка" рассказало о проделанной работе за время карантина, вызванного мировой пандемией COVID-19.

В частности представитель тренерского штаба Маттиас Летерм сообщил, что часть игроков покинули клуб, однако чистка была связана не с карантином, а со смягчением финансовой нагрузки на бюджет клуба и сооружением боеспособного коллектива.

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Его создание, отмечает Летерм, начали еще в январе.

[Папе Хабиб] Гуйе, [Тимоти] Дерийк, [Евгений] Макаренко и [Терем] Моффи. Это те футболисты, которые дают команде новое качество игры и свой особый почерк, - цитирует тренера Nieuwsblad.

Сейчас, по словам Летерма, "Кортрейк" ищет двух вратарей и центральных защитников.

В понедельник, 15 июня, "Кортрейк" собрался на первую после карантина тренировку.

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В статье: Евгений Макаренко Кортрейк (Бельгия) коронавирус карантин
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