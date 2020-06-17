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Ребров: Слухи из Турции - это нормально

Наши за границей
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Но слухи остаются слухами

Ребров: Слухи из Турции - это нормально
Новина українською

Украинский тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров в эфире ТК "Футбол" прокомментировал слухи, которые сватают его в турецкий "Фенербахче".

"Слухи из Турции могут идти о ком угодно. В прошлом году, например, ходило много слухов об украинских тренерах и футболистах. Для Турции это абсолютно нормально.

Если футболист или тренер где-то немножко засветился, то странно, что его не покупают в одну из команд Турции.

Да, это слухи. Никаких официальных разговоров с "Фенербахче" у меня нет", - заявил Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Фенербахче (Стамбул) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
ТК Футбол

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