Ребров: Слухи из Турции - это нормально

Украинский тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров в эфире ТК "Футбол" прокомментировал слухи, которые сватают его в турецкий "Фенербахче".

"Слухи из Турции могут идти о ком угодно. В прошлом году, например, ходило много слухов об украинских тренерах и футболистах. Для Турции это абсолютно нормально.

Если футболист или тренер где-то немножко засветился, то странно, что его не покупают в одну из команд Турции.

Да, это слухи. Никаких официальных разговоров с "Фенербахче" у меня нет", - заявил Ребров.