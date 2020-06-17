Ребров: Слухи из Турции - это нормально
Но слухи остаются слухами
Украинский тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров в эфире ТК "Футбол" прокомментировал слухи, которые сватают его в турецкий "Фенербахче".
"Слухи из Турции могут идти о ком угодно. В прошлом году, например, ходило много слухов об украинских тренерах и футболистах. Для Турции это абсолютно нормально.
Если футболист или тренер где-то немножко засветился, то странно, что его не покупают в одну из команд Турции.
Да, это слухи. Никаких официальных разговоров с "Фенербахче" у меня нет", - заявил Ребров.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...