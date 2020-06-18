Гол Алибекова со штрафного вывел Слован в финал Кубка Чехии

Украинский полузащитник "Слована" Ахмед Алибеков (права на игрока принадлежат Динамо) помог команде выйти в финал Кубка Чехии.

В полуфинальном поединке против "Сигмы" Алибеков в концовке первого тайма забил красивый гол со штрафного.

В итоге, поединок закончился со счётом 2:1 в пользу "Слована".

Теперь в финале Кубка, который состоится 1 июля "Слован" сыграет со "Спартой".

Также отметим, что это 3-й гол Алибекова в 15 матчах ыннешнего сезона.