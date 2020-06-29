Зинченко прокомментировал слухи о своих отношениях с любимой Жерсона Родригеса

На фоне публикаций об украинской подруге люксембургского легионера киевского "Динамо" Жерсона Родригеса (который сейчас находится в аренде турецкого "Анкарагюджю") теннисистке Ольгу Янчук возникли слухи о том, что ранее она имела романтические отношения с Александром Зинченко.

Сам игрок национальной сборной Украины и английского "Манчестер Сити", ответил в Инстаграме - обвел зеленым фломастером абзац об "отношениях с Ольгой Янчук" и кратко резюмировал: "Не веселите".

Напомним, что Александр Зинченко встречается с футбольной журналисткой Владой Седан.