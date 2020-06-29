Зинченко прокомментировал слухи о своих отношениях с любимой Жерсона Родригеса
Говорили, было в прошлом
На фоне публикаций об украинской подруге люксембургского легионера киевского "Динамо" Жерсона Родригеса (который сейчас находится в аренде турецкого "Анкарагюджю") теннисистке Ольгу Янчук возникли слухи о том, что ранее она имела романтические отношения с Александром Зинченко.
Читайте такжеЖерсон Родригес начал встречаться с украинской теннисисткой, которую связывали с Зинченко. ФОТО
Сам игрок национальной сборной Украины и английского "Манчестер Сити", ответил в Инстаграме - обвел зеленым фломастером абзац об "отношениях с Ольгой Янчук" и кратко резюмировал: "Не веселите".
Напомним, что Александр Зинченко встречается с футбольной журналисткой Владой Седан.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...