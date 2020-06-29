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Зинченко прокомментировал слухи о своих отношениях с любимой Жерсона Родригеса

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Говорили, было в прошлом

Зинченко прокомментировал слухи о своих отношениях с любимой Жерсона Родригеса
Новина українською

На фоне публикаций об украинской подруге люксембургского легионера киевского "Динамо" Жерсона Родригеса (который сейчас находится в аренде турецкого "Анкарагюджю") теннисистке Ольгу Янчук возникли слухи о том, что ранее она имела романтические отношения с Александром Зинченко.

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Сам игрок национальной сборной Украины и английского "Манчестер Сити", ответил в Инстаграме - обвел зеленым фломастером абзац об "отношениях с Ольгой Янчук" и кратко резюмировал: "Не веселите".

Напомним, что Александр Зинченко встречается с футбольной журналисткой Владой Седан.

Зинченко прокомментировал слухи о своих отношениях с любимой Жерсона Родригеса - изображение 1
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В статье: Александр Зинченко Ольга Янчук Жерсон Родригес Влада Седан
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