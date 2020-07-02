Игорь Пластун дал совет защитнику Зари относительно возможного перехода в Андерлехт
Уже этим летом
Центральный защитник бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Игорь Пластун в разговоре с телеканалом Футбол высказался о возможном переходе флангового защитника "Зари" Богдана Михайличенко в другой клуб из чемпионата Бельгии - "Андерлехт".
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"Андерлехт" - один из самых популярных клубов Бельгии. Для него [Богдана Михайличенко] это будет шагом вперед.
Если действительно естьтакой вариант, я бы посоветовал ему принять этот хороший путь для развития.
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Источник:ТК Футбол
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