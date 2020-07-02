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Игорь Пластун дал совет защитнику Зари относительно возможного перехода в Андерлехт

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Уже этим летом

Игорь Пластун дал совет защитнику Зари относительно возможного перехода в Андерлехт
Новина українською

Центральный защитник бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Игорь Пластун в разговоре с телеканалом Футбол высказался о возможном переходе флангового защитника "Зари" Богдана Михайличенко в другой клуб из чемпионата Бельгии - "Андерлехт".

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"Андерлехт" - один из самых популярных клубов Бельгии. Для него [Богдана Михайличенко] это будет шагом вперед.

Если действительно естьтакой вариант, я бы посоветовал ему принять этот хороший путь для развития.

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В статье: Игорь Пластун Андерлехт (Брюссель) Гент (Бельгия)
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Источник:
ТК Футбол

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