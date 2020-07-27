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Двое украинцев сыграли в товарищеских поединках своих команд в Бельгии

Наши за границей
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"Брюгге" и "Кортрейк"

Двое украинцев сыграли в товарищеских поединках своих команд в Бельгии
Новина українською

В рамках подготовки к новому сезону и финальному матчу за Кубок Бельгии-2019/2020 (1 августа против "Антверпена") "Брюгге" флангового защитника (латераля) национальной сборной Украины Эдуарда Соболя встретился с французским "Лионом".

Наш футболист вышел в стартовом составе и провел на поле всю встречу, которая закончилась победой его команды со счетом 2:0.

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В рамках подготовки к сезону-2020/2021 другой бельгийский клуб "Кортрейк" футболиста национальной сборной Украины Евгения Макаренко сыграл матч с "Беерсхот ВА" (эта команда борется за место в Лиге Жупиле).

Украинец провел на поле все игровое время встречи, которая закончилась вничью - 0:0.

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В статье: Евгений Макаренко Брюгге Эдуард Соболь Кортрейк (Бельгия)
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Источник:
УАФ

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