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Малиновский забил свой 5-й гол в 2020 году из-за пределов штрафной. Это лучший показатель в Европе

Наши за границей
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Малиновский забил свой 5-й гол в 2020 году из-за пределов штрафной. Это лучший показатель в Европе
Новина українською

Во вторник 28 июля в рамках 37-го тура Серии А "Аталанта" Руслана Малиновского на выезде играла с "Пармой".

Украинец вышел на замену в перерыве и сравнял счет в матче – на 70-й минуте Руслан со штрафного сделал счет 1:1. В итоге, бергамаски смогли вырвать волевую победу и победили со счетом 2:1 (еще 1 гол положил Гомес).

Интересно, что это уже 5-й гол украинца в нынешнем календарном году в чемпионате, который он забил из-за пределов штрафной площади.

И это лучший показатель среди топ-5 европейский лиг в 2020 году.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Парма
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Источник:
Opta

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Металлист Харьков
29.07.2020 в 00:29
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