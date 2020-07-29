Малиновский забил свой 5-й гол в 2020 году из-за пределов штрафной. Это лучший показатель в Европе
Пушка
Во вторник 28 июля в рамках 37-го тура Серии А "Аталанта" Руслана Малиновского на выезде играла с "Пармой".
Украинец вышел на замену в перерыве и сравнял счет в матче – на 70-й минуте Руслан со штрафного сделал счет 1:1. В итоге, бергамаски смогли вырвать волевую победу и победили со счетом 2:1 (еще 1 гол положил Гомес).
Интересно, что это уже 5-й гол украинца в нынешнем календарном году в чемпионате, который он забил из-за пределов штрафной площади.
И это лучший показатель среди топ-5 европейский лиг в 2020 году.
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Источник:Opta
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Металлист Харьков
29.07.2020 в 00:29
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