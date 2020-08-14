После слухов. Артем Кравец вернулся к тренировкам с Кайсериспором

Нападающий турецкого "Кайсериспора" и национальной сборной Украины Артем Кравец вернулся к тренировкам с командой, которая готовится к новому сезону в Суперлиге Турции.

Из-за поездки в Украину Артем пропустил первое занятие, однако уже прибыл в расположение команды и работает вместе с партнерами.

Занятия проходят в двухразовом режиме под руководством нового наставника Байрама Бекташи (предыдущий главный тренер Роберт Просинечки прекратил сотрудничество с клубом 6 августа).

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Накануне речь шла о том, что Артем может покинуть "Кайсериспор" - клуб не устраивает высокая зарплата украинца, его руководство ведет переговоры с Кравцом по ее снижению.

В прошлом сезоне Артем провел 22 матча в составе команды и забил 9 голов.

"Кайсериспор" по итогам сезона 2019/2020 должен был вылететь в низший дивизион, однако сохранил прописку в Суперлиге благодаря ее расширению до 21 команды. Новый чемпионат должен начаться 11 сентября.