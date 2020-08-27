Сергей Ребров прокомментировал победу Ференцвароша над Селтиком

Украинский коуч венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о победе над шотландским "Селтиком" (2:1) во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Мы играли с нашим сильнейшим соперником в еврокубках на данный момент. Все шло по плану. Конечно, может, соперник недостаточно часто пробивал, он больше владел мячом. Но в матче важно не владение мячом, а кто сколько забьет голов.

Мы знали, что соперник планирует построить определенные коридоры, мы хотели их закрыть. В первом тайме мы много защищались, а во втором были очень организованы. Забили "Селтику" два гола из 3-4 ударов, но нельзя сказать, что слабостью шотландского чемпиона есть защита.

Мы пытались сыграть на контратаках, поскольку у нас есть быстрые игроки. Все знают о Токмака, насколько он быстр. И он пользуется этим в голевых ситуациях. Мне очень понравилось, как мы построили наши атаки. Мы боролись с очень сильным соперником, и я доволен результатом", - цитирует Реброва сайт Ференцвароша.