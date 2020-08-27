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Сергей Ребров прокомментировал победу Ференцвароша над Селтиком

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(4 голосов)

Самый сильный соперник, с которым боролись в еврокубках

Сергей Ребров прокомментировал победу Ференцвароша над Селтиком
Новина українською

Украинский коуч венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о победе над шотландским "Селтиком" (2:1) во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Мы играли с нашим сильнейшим соперником в еврокубках на данный момент. Все шло по плану. Конечно, может, соперник недостаточно часто пробивал, он больше владел мячом. Но в матче важно не владение мячом, а кто сколько забьет голов.

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Мы знали, что соперник планирует построить определенные коридоры, мы хотели их закрыть. В первом тайме мы много защищались, а во втором были очень организованы. Забили "Селтику" два гола из 3-4 ударов, но нельзя сказать, что слабостью шотландского чемпиона есть защита.

Мы пытались сыграть на контратаках, поскольку у нас есть быстрые игроки. Все знают о Токмака, насколько он быстр. И он пользуется этим в голевых ситуациях. Мне очень понравилось, как мы построили наши атаки. Мы боролись с очень сильным соперником, и я доволен результатом", - цитирует Реброва сайт Ференцвароша.

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В статье: Сергей Ребров Селтик (Глазго) Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (3)
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xamp26
27.08.2020 в 10:04
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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DrOn86 (Луцьк)
27.08.2020 в 09:27
Удачі Сєрьозі і надалі, молодець!
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Vyacheslav Dadyka
27.08.2020 в 09:06
Красавцы. Ребров очень умный тренер
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