Григорчук уверен, что вся борьба за чемпионство в Беларуси еще впереди

Солигорский "Шахтер" потерпел первое поражение под руководством Романа Григорчука, уступив минимально "Славии" на выезде 0: 1. При этом украинский наставник заявляет, что борьба за чемпионство с БАТЭ еще не закончилась.

"Мы понимали, что здесь для нас будет тяжелая игра. Проанализировав действия соперников, их манеру игры, мы понимали, что это команда серьезная, играющая. Но при этом мы рассчитывали на победу, на три очка. Потому, сейчас мы расстроены. Наша задача будет в том, чтобы справиться с этим психологически, провести хороший и глубокий анализ, исправление ошибок. Борьба еще вся впереди», - приводит слова Григорчука официальный сайт клуба.

Напомним, что осечкой "Шахтера" воспользовался БАТЭ и оторвался от "горняков" на 3 очка.