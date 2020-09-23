Безальтернативно лучший: Ярмоленко получил наивысший балл за поединок с Халлом по версии WhoScored

Украинский вингер "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко вышел в основном составе в рамках поединка 1/16 Кубка Английской лиги с "Халлом".

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Футболист сборной Украины забил два гола, а также дважды ассистировал партнерам. Итоговый счет встречи – 5:1. Таким образом, 4 забитых мяча были оформлены с помощью Ярмоленко.

Портал WhoScored оценил выступление Андрея в максимальный балл – 10; SofaScore поставил украинцу 9.9.