Экс-супруга Артема Кравца возмутилась слухам о его переходе из киевского Динамо

Бывшая жена экс-нападающего киевского " Динамо " Артема Кравца Анна высказалась о его переходе в турецкий "Коньяспор".

Есть действительный контракт с "Кайсериспором". Но Артему поступило предложение от "Динамо". Думал ровно минуту, было принято однозначное решение вернуться. Трансфер был осуществлен максимально быстро, не вдаваясь в детали. Был интерес от руководства клуба и главного тренера. При этом он пошел на снижение финансовых условий, только чтобы помочь родному клубу.

В течение месяца стало известно, что клуб делает акцент на молодых игроков. Для Артема же наиболее важная постоянная игровая практика и быть среди 11 игроков на поле. Поэтому был ряд разговоров с тренером и руководством, что с самого начала не совпадало видение роли Артема в "Динамо". Все пожали друг другу руки и мирно решили вопрос расторжения.

К Артему был конкретный интерес от 7 турецких клубов. Он выбрал "Коньяспор". В итоге все хорошо, все довольны и счастливы. Не пишите ерунду о каких-то тренировках, где он плохо себя проявил. О чем вы? Я понимаю, что многим интереснее жить, придумывать свои версии, но факты есть факты. Собаки лают, караван идет.