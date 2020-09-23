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Экс-супруга Артема Кравца возмутилась слухам о его переходе из киевского Динамо

Наши за границей
(1 голосов)

И рассказала о переходах из "Кайсериспора" и с "Динамо"

Экс-супруга Артема Кравца возмутилась слухам о его переходе из киевского Динамо
Новина українською

Бывшая жена экс-нападающего киевского "Динамо" Артема Кравца Анна высказалась о его переходе в турецкий "Коньяспор".

Есть действительный контракт с "Кайсериспором". Но Артему поступило предложение от "Динамо". Думал ровно минуту, было принято однозначное решение вернуться. Трансфер был осуществлен максимально быстро, не вдаваясь в детали. Был интерес от руководства клуба и главного тренера. При этом он пошел на снижение финансовых условий, только чтобы помочь родному клубу.

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В течение месяца стало известно, что клуб делает акцент на молодых игроков. Для Артема же наиболее важная постоянная игровая практика и быть среди 11 игроков на поле. Поэтому был ряд разговоров с тренером и руководством, что с самого начала не совпадало видение роли Артема в "Динамо". Все пожали друг другу руки и мирно решили вопрос расторжения.

К Артему был конкретный интерес от 7 турецких клубов. Он выбрал "Коньяспор". В итоге все хорошо, все довольны и счастливы. Не пишите ерунду о каких-то тренировках, где он плохо себя проявил. О чем вы? Я понимаю, что многим интереснее жить, придумывать свои версии, но факты есть факты. Собаки лают, караван идет.

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В статье: Артем Кравец Динамо (Киев) Чемпионат Турции Кайсериспор (Турция) Коньяспор (Конья)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
23.09.2020 в 12:11
Чушь
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